        Політика

        Зеленський прибув до США: пріоритет зустрічей — антибалістика

        Галина Шподарева
        28 Липня 2026 08:51
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        Володимир Зеленський / Фото архівне: ukrinform
        Володимир Зеленський / Фото архівне: ukrinform

        28 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з Дональдом Трампом, його командою та потенційними партнерами України. Головними темами переговорів стануть антибалістичний захист і стратегічна співпраця зі США.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

        “У графіку — зустрічі з Президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче”, — йдеться в повідомленні.

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        Також президент від імені України вшанує пам’ять Ліндсі Грема. Він візьме участь у церемонії у Вашингтоні, де згадають зусилля Грема заради безпеки та свободи в Євроатлантиці й інших регіонах світу.

        Згідно з опублікованим на сайті Factba.se розкладом президента США, сьогодні о 16:30 за київським часом Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті. Переговори відбудуться без участі преси й триватимуть 90 хвилин.


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