Зеленський летить до США на похорон Ліндсі Грема: запланована зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибудуть до Вашингтона на похорон колишнього сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Обидва лідери також планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Guardian.

Похорон Ліндсі Грема, який раптово помер 11 липня, відбудеться у вівторок. Колишній сенатор від Південної Кароліни був близьким союзником як Зеленського, так і Нетаньягу.

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За даними видання, зустрічі відбудуться на тлі змін у політиці Вашингтона щодо війни Росії проти України та конфлікту з Іраном.

Присутність Зеленського у Вашингтоні збігається з ознаками зміни позиції адміністрації Трампа щодо України. Білий дім, як зазначає The Guardian, демонструє більшу підтримку Києва, ніж будь-коли після повернення Трампа до влади.

Цього місяця Зеленський і Трамп провели зустріч на саміті НАТО в Анкарі. Видання описує її як доброзичливу та протиставляє минулорічній гострій суперечці у Білому домі.

Зеленський також заявляв, що доручив українським спецслужбам передати США інформацію про підтримку Росією Ірану. За його словами, Україна зафіксувала російське супутникове спостереження за американськими військовими об’єктами у Перській затоці та об’єктами союзників Вашингтона в регіоні.

Ліндсі Грем зустрічався із Зеленським у Києві за день до своєї смерті. На той момент він працював над законопроєктом Сенату США щодо посилення санкцій проти Росії.

Нетаньягу також має зустрітися з Трампом уперше з лютого. Переговори відбудуться на тлі напруженості між двома лідерами через політику США щодо Ірану та ситуацію навколо війни.