        Суспільство

        Затримання журналіста hromadske: поліція Києва оприлюднила свою версію

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 20:21
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        Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція
        Ілюстративне фото / Фото: Нацполіція

        Поліція Києва прокоментувала затримання журналіста hromadske Євгенія Шульгата, якого правоохоронці доставили до районного територіального центру комплектування. За версією поліції, він не мав при собі військово-облікових документів і відмовився добровільно вийти з автомобіля.

        Про це повідомила поліція Києва, реагуючи на інформацію про подію, яка поширилася у медіа.

        Правоохоронці заявили, що під час несення служби на вулиці Лятошинського перевіряли документи у водія автомобіля та пасажира.

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        У ході перевірки поліцейські нібито встановили, що пасажир не мав при собі військово-облікових документів. Йому запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних.

        За інформацією поліції, чоловік категорично відмовився виконувати вимоги правоохоронців і не хотів виходити з автомобіля.

        Після цього поліцейські затримали його та доставили до одного з районних ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

        У поліції також заявили, що, за попередньою інформацією, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку.

        Раніше в hromadske заявили, що правоохоронці зупинили таксі, в якому їхав Шульгат, надягнули на нього кайданки та застосували фізичну силу. У редакції також стверджували, що журналіст не мав порушень правил військового обліку.


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