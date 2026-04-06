AP змінює стратегію та готує скорочення журналістів

Associated Press планує скоротити частину співробітників у США в межах реструктуризації. Компанія переорієнтовується з локальних новин на відео та національні теми.

Про це повідомляє Axios із посиланням на керівництво агентства.

За словами виконавчої редакторки Джулі Пейс і головної директорки з доходів Крістін Хайтманн, скорочення торкнуться американської редакції, але становитимуть менш як 5% від глобального штату.

Спочатку працівникам запропонують добровільні програми звільнення. Якщо охочих буде недостатньо, компанія перейде до примусових скорочень.

У компанії пояснюють, що зміни пов’язані зі зменшенням ролі локальних газет у доходах агентства. Наразі вони забезпечують менш як 10% виручки AP, тоді як доходи від технологічних компаній зросли приблизно на 200%.

При цьому за останні роки доходи від газетного сегмента скоротилися на 25%.

У AP зазначили, що агентство залишається прибутковим, а доходи стабільними. За словами керівництва, зміни відбуваються не через падіння аудиторії, а через зміну джерел доходів.

Останніми роками компанія активно переорієнтовується на відеоконтент і візуальні формати, а також на висвітлення національних тем, зокрема міграції та правоохоронної діяльності. Кількість відеожурналістів у США з 2022 року зросла більш ніж удвічі.

Водночас AP продовжує працювати з новими клієнтами, серед яких цифрові платформи та технологічні компанії, зокрема Google, OpenAI, Microsoft і Amazon.

Попри скорочення, агентство планує зберегти присутність журналістів у всіх 50 штатах США та інвестувати в локальні новини через нову модель.

Зокрема, у 2024 році AP створило окрему некомерційну організацію AP Fund for Journalism, яка має залучити щонайменше 100 млн доларів для розвитку регіональних медіа та об’єднати до 150 редакцій.