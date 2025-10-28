На Сході України отримав поранення німецький журналіст

Поблизу лінії фронту отримав поранення шеф-репортер німецької газети WELT Ібрагім Набер. Він робив репортаж з 42-ю бригадою у відкритому полі, коли в автівку поруч прилетів дрон “Ланцет”, пише Bild.

Зазначається, що один з солдатів загинув, інший отримав важкі поранення. Серед журналістів, окрім Набера, поранення отримали оператор Віктор та продюсер Іван. Віктор та Набер отримали легкі травми.

“Іван отримав два уламки […] в ноги. Один із них так глибоко, що лікарі поки що не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити”, — розповів Набер.

За словами журналіста, дрони змінили військову журналістику. Ще два роки тому у Бахмуті українських військових супроводжували за 2-2.5 км від російських позицій, зараз же за 10-12 км від лінії зіткнення “зона смерті”.

“Те, що говорять у Києві — одне. А те, що розповідають солдати на фронті, особливо за таких екстремальних умов, — зовсім інше. Найчесніші відповіді я часто отримував саме там, де було найнебезпечніше”, — зазначив він.