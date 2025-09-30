        Суспільство

        Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 11:12
        Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич (праворуч) з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Теодоросом Руссополосом після отримання Премії з прав людини імені Вацлава Гавела / Фото: Себастьєн Бозон/AFP/dpa
        Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич (праворуч) з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Теодоросом Руссополосом після отримання Премії з прав людини імені Вацлава Гавела / Фото: Себастьєн Бозон/AFP/dpa

        Журналіст, правозахисник і доброволець ЗСУ Максим Буткевич, звільнений із російського полону, став першим українцем, удостоєним престижної премії імені Вацлава Гавела. Його ім’я оголосили 29 вересня у Страсбурзі під час відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

        У промові під час церемонії нагородження Буткевич присвятив відзнаку всім українським полоненим і медійникам, які працюють під тиском репресій:

        «Будь ласка, не забувайте полонених українців: військових, цивільних, незаконно захоплених Росією дітей. Пам’ятайте про них», — звернувся він до делегатів ПАРЄ, наголосивши, що Україна захищає не лише власну територію, а й фундаментальні цінності людства.

        У рамках сесії також виступили нещодавно звільнені з полону журналісти Владислав Єсипенко та Дмитро Хилюк. Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими закликав європейських політиків до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

        Премію імені Вацлава Гавела щороку присуджує ПАРЄ за видатний внесок у захист прав людини.

        Буткевича відзначили за багаторічну правозахисну та журналістську діяльність, а також за особисту позицію й боротьбу за демократичні цінності. Попри багаторічні пацифістські погляди, після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до ЗСУ.

        Премія включає диплом, пам’ятну статуетку та грошову винагороду у розмірі 60 тисяч євро.


