Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела

Журналіст, правозахисник і доброволець ЗСУ Максим Буткевич, звільнений із російського полону, став першим українцем, удостоєним престижної премії імені Вацлава Гавела. Його ім’я оголосили 29 вересня у Страсбурзі під час відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

У промові під час церемонії нагородження Буткевич присвятив відзнаку всім українським полоненим і медійникам, які працюють під тиском репресій:

«Будь ласка, не забувайте полонених українців: військових, цивільних, незаконно захоплених Росією дітей. Пам'ятайте про них», — звернувся він до делегатів ПАРЄ, наголосивши, що Україна захищає не лише власну територію, а й фундаментальні цінності людства.

У рамках сесії також виступили нещодавно звільнені з полону журналісти Владислав Єсипенко та Дмитро Хилюк. Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими закликав європейських політиків до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Премію імені Вацлава Гавела щороку присуджує ПАРЄ за видатний внесок у захист прав людини.

Буткевича відзначили за багаторічну правозахисну та журналістську діяльність, а також за особисту позицію й боротьбу за демократичні цінності. Попри багаторічні пацифістські погляди, після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до ЗСУ.

Премія включає диплом, пам’ятну статуетку та грошову винагороду у розмірі 60 тисяч євро.