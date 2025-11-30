Понад 20 млн грн збитків: директора фірми підозрюють у незаконному будівництві готельного комплексу на “Ланжероні” в Одесі

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру директору компанії, який, за даними слідства, самовільно забудував частину набережної пляжу «Ланжерон». Нанесені громаді збитки оцінюються більш ніж у 20 млн грн.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За версією слідства, керівник товариства самовільно звів частину готельного комплексу, спа-зони, басейни та інші рекреаційні об’єкти на земельній ділянці біля узбережжя Чорного моря, яка не належала компанії. Таке розширення мало на меті збільшення прибутків підприємства.

З 2022 року готельний комплекс працює, а фірма безкоштовно використовує незаконно забудовану територію. Через це місцевий бюджет недоотримав кошти, а громада втратила можливість користуватися цінною прибережною землею. Завдані збитки оцінюються у понад 20 млн грн.

Прокуратура також перевіряє причетність інших осіб до можливої схеми захоплення земельної ділянки площею 0,0823 га на набережній «Ланжерону».