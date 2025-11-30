        Кримінал

        Понад 20 млн грн збитків: директора фірми підозрюють у незаконному будівництві готельного комплексу на “Ланжероні” в Одесі

        Сергій Бордовський
        30 Листопада 2025 12:21
        В Одесі директору компанії оголосили підозру за самовільну забудову на набережній «Ланжерон» / Фото: Одеська обласна прокуратура
        Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру директору компанії, який, за даними слідства, самовільно забудував частину набережної пляжу «Ланжерон». Нанесені громаді збитки оцінюються більш ніж у 20 млн грн.

        Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

        За версією слідства, керівник товариства самовільно звів частину готельного комплексу, спа-зони, басейни та інші рекреаційні об’єкти на земельній ділянці біля узбережжя Чорного моря, яка не належала компанії. Таке розширення мало на меті збільшення прибутків підприємства.

        З 2022 року готельний комплекс працює, а фірма безкоштовно використовує незаконно забудовану територію. Через це місцевий бюджет недоотримав кошти, а громада втратила можливість користуватися цінною прибережною землею. Завдані збитки оцінюються у понад 20 млн грн.

        Прокуратура також перевіряє причетність інших осіб до можливої схеми захоплення земельної ділянки площею 0,0823 га на набережній «Ланжерону».


