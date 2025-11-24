Колишній міністр та екснардеп постануть перед судом у справі про розтрату понад 80 млн грн банку

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 21 учасника злочинної організації, які привласнили понад 80–90 мільйонів гривень вкладників збанкрутілого банку.

Про це повідомили Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора.

Суд розглядатиме справу 21 учасника злочинної організації, які привласнили мільйони вкладників банку / Фото: Нацполіція

Серед обвинувачених – колишній міністр вугільної промисловості України, ексзаступник міністра палива та енергетики, а також колишній народний депутат. За даними слідства, він спеціально придбав банк, щоб реалізувати схему з виведення коштів. До оборудки були залучені голова та члени правління, наглядової ради, керівники підрозділів, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори.

Організатори реєстрували у держреєстрі нібито наявні у Києві та Харкові об’єкти нерухомості, які фактично не існували. Саме вони слугували заставою для видачі безповоротних кредитів на понад 100 млн грн. Гроші вкладників учасники схеми спрямовували на власні бізнес-проєкти – будівництво заводів та ТЕЦ, фінансування діяльності шахти, придбання елітних авто й нерухомості.

Щороку працівники управління банківської безпеки складали фіктивні акти перевірок заставного майна. У 2021 році банк визнали неплатоспроможним.

У межах провадження встановлено 27 фігурантів. Підозри були оголошені у січні 2025 року, після чого обвинувальний акт щодо 21 особи скерували до суду. Решта перебуває у розшуку.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями:

– ст. 255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації),

– ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем),

– ст. 366 (службове підроблення),

– ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).

Для відшкодування збитків накладено арешти на майно фігурантів: 12 квартир у Києві, 5 приватних будинків площею понад 2000 кв. м у центрі столиці, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць, а також корпоративні права пов’язаних компаній.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.