        Суспільство

        Завод синтетичного каучуку та місце зберігання безекіпажних катерів: деталі ударів по об’єктах РФ

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 16:01
        Пожежа на "Єфремовському заводі синтетичного каучуку“/ Фото: Supernova+
        У ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох об’єктах росіян на території тимчасово окупованої України та у РФ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.  

        У місті Єфремов Тульської області РФ уражено потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного палива. Зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.

        Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому українському Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.

        Під ударом опинився й склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську на ТОТ Луганської області.

        Зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Результати уточнюються.


