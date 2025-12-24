Завод синтетичного каучуку та місце зберігання безекіпажних катерів: деталі ударів по об’єктах РФ

У ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох об’єктах росіян на території тимчасово окупованої України та у РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У місті Єфремов Тульської області РФ уражено потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного палива. Зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому українському Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Під ударом опинився й склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську на ТОТ Луганської області.

Зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Результати уточнюються.