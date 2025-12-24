        Кримінал

        У Києві поліцейські витягли чоловіка з авто, розбивши скло вогнегасником

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 15:37
        читать на русском →
        Поліцейські відчиняють двері авто / Скриншот
        Поліцейські відчиняють двері авто / Скриншот

        Сьогодні київські Telegram-канали опублікували відео, як на вулиці Каунаській правоохоронці розбивають скло автівки вогнегасником та силоміць витягують з авто водія.

        У поліції Києва прокоментували ситуацію.

        За даними поліції, за допомогою вогнегасника правоохоронець намагався відчинити двері авто, у якому зачинився правопорушник після того, як наїхав на поліцейського.

        Реклама
        Реклама

        Як розповіли в поліції, під час несення служби поліцейські зупинили водія Mitsubishi, який під час перевірки транспортного засобу раптово розпочав рух у напрямку працівника поліції.

        “Під час переслідування правоохоронці розшукали авто правопорушника на одній з вулиць Дніпровського району. На законні вимоги поліцейських керманич не реагував, зачинившись в авто, тож співробітники поліції відчинили двері примусово та затримали чоловіка”, – йдеться в повідомленні.

        За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівнику правоохоронного органу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини