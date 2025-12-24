У Києві поліцейські витягли чоловіка з авто, розбивши скло вогнегасником

Сьогодні київські Telegram-канали опублікували відео, як на вулиці Каунаській правоохоронці розбивають скло автівки вогнегасником та силоміць витягують з авто водія.

У поліції Києва прокоментували ситуацію.

За даними поліції, за допомогою вогнегасника правоохоронець намагався відчинити двері авто, у якому зачинився правопорушник після того, як наїхав на поліцейського.

Реклама

Реклама

Як розповіли в поліції, під час несення служби поліцейські зупинили водія Mitsubishi, який під час перевірки транспортного засобу раптово розпочав рух у напрямку працівника поліції.

“Під час переслідування правоохоронці розшукали авто правопорушника на одній з вулиць Дніпровського району. На законні вимоги поліцейських керманич не реагував, зачинившись в авто, тож співробітники поліції відчинили двері примусово та затримали чоловіка”, – йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівнику правоохоронного органу.