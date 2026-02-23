У Миколаєві стався вибух на непрацюючій АЗС: постраждали семеро патрульних

Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Як повідомив керівник Нацполіції Іван Вигівський, внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.

Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Внаслідок вибуху у Миколаєві постраждали семеро патрульних / Фото Нацполіція