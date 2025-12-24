        Суспільство

        У Чернігові російські БпЛА атакували багатоповерхівку та підприємство

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 17:04
        Наслідки влучання БпЛА у Чернігові / Фото: Чернігівська МВА
        Сьогодні, 24 грудня, близько 16:00, у Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. На місці спалахнула пожежа.  

        Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

        Унаслідок влучання безпілотника виникло загоряння в одній з квартир. Також вогонь охопив автомобіль поруч із будинком.

        Раніше під час повітряної тривоги у Чернігові зафіксували падіння БпЛА на території одного з підприємств в межах міста.

        Також у результаті удару росіян у ніч на 24 грудня по кількох енергооб’єктах у Чернігівському районі без світла залишилися десятки тисяч абонентів.


