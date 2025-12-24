        Суспільство

        Російський безпілотник вдарив по автівці на Сумщині: двоє поранених

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 20:12
        Наслідки удару російського дрона по авто / Фото: Прокуратура Сумщини
        Сьогодні, 24 грудня, близько 16:30, окупанти завдали удару по Сумській громаді. Росіяни атакували FPV-дроном автомобіль Opel Astra.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Внаслідок удару зазнали поранень 20-річний водій та 17-річна пасажирка.

        Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

        Нагадаємо, протягом доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів 26 населених пунктів Сумської області. У Миропільській громаді через артобстріл загинув 59-річний чоловік. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 48-річного чоловіка.

        Знищений ударом дрона автомобіль / Фото: Прокуратура Сумщини

