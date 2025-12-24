Російський безпілотник вдарив по автівці на Сумщині: двоє поранених

У Святвечір росіяни вдарили по цвинтарю в Черкасах

На Волині затримали військового, який пішов у СЗЧ та поширював проросійські наративи в інтернеті

Нагадаємо, протягом доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів 26 населених пунктів Сумської області. У Миропільській громаді через артобстріл загинув 59-річний чоловік. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 48-річного чоловіка.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .

Сьогодні, 24 грудня, близько 16:30, окупанти завдали удару по Сумській громаді. Росіяни атакували FPV-дроном автомобіль Opel Astra.