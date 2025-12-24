На свята пасажиропотік на кордонах залишається інтенсивним: ситуація у пунктах пропуску

Пасажиропотік у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова в період різдвяно-новорічних свят залишається інтенсивним. Хоча сьогодні, 24 грудня, значних черг на кордоні не фіксують, вже 26 грудня очікується нова хвиля мандрівників.

Про це повідомили в ДПСУ.

21 грудня було зафіксовано найвищий показник перетину кордону за останній період — майже 155 тисяч громадян було оформлено в пунктах пропуску. 22 грудня кордон загалом перетнули 131 тисяча громадян, а 23 грудня показник перетину становив близько 118 тисяч осіб.

“Протягом сьогоднішнього дня не фіксуються значні черги на кордоні як на виїзд з України, так і на в’їзд. 25 грудня пасажиропотік, за аналогією з попередніми роками, найімовірніше, не відзначатиметься високою інтенсивністю. Водночас, починаючи з 26 грудня, очікується його чергове зростання”, – зазначили в ДПСУ.

Збільшено кількість прикордонних нарядів і персоналу, залученого до здійснення прикордонного контролю. Також у постійному режимі здійснюється обмін інформацією та координація дій із прикордонними службами суміжних держав.

ДПСУ просить громадян враховувати зазначену інформацію. Громадянам рекомендують відстежувати рівень завантаженості пунктів пропуску, плануючи перетин державного кордону.