На Закарпатті мобілізований адвокат на Toyota прорвав кордон і втік до Угорщини — поранено прикордонника

На пункті пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» на Закарпатті чоловік на автомобілі Toyota Avensis прорвався через шлагбауми та перетнув кордон із Угорщиною. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відео моменту інциденту.

Як повідомляється, інцидент стався увечері 30 жовтня у зоні Мукачівського прикордонного загону. Водій чорної Toyota з номерним знаком АО6422ЕЕ на великій швидкості зніс шлагбаум на в’їзді, пролетів повз кабіну паспортного контролю, наїхав на прикордонника (який нині перебуває у лікарні, без переломів) і вибив ще один шлагбаум на виїзді, після чого перетнув кордон із Угорщиною.

За даними джерел журналіста, за кермом перебував Едуард Пуканич, 1987 року народження, уродженець села Велика Бакта Берегівського району. До мобілізації він працював адвокатом, а з червня 2025 року служив у Збройних силах України у складі 355-го навчального механізованого полку (в/ч А-3211).

