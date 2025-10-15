Die Welt: У Німеччині фіксують різкий наплив українців віком 18-22 роки

У Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають захисту після скасування урядом України заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ.

Скасування заборони на виїзд для українських чоловіків призовного віку від 18 до 22 років призвело до різкого збільшення кількості заяв на отримання захисту від цієї категорії – від приблизно 100 на тиждень до набуття чинності правила до близько 1000 на тиждень станом на зараз.

У МВС Німеччини не можуть оцінити, наскільки це явище тимчасове.

Загальна кількість громадян України, які прибувають до Німеччини, також стабільно зростає. За даними МВС ФРН, у травні через систему реєстрації Free було розподілено 7961 людину, у серпні – 11 277, а у вересні – вже 18 755.

Українці, які шукають захист у Німеччині, мають інший правовий статус, ніж біженці. Вони отримують дозвіл на проживання відповідно до параграфа 24 Закону про перебування, який надає право на негайний доступ до роботи та соціальних виплат.