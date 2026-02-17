        Кримінал

        На Харківщині затримали ухилянта за проросійську агітацію в Telegram

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 12:15
        29-річному мешканцю Харківщини оголосили підозру за інформаційно-підривну діяльність / Фото СБУ
        29-річному мешканцю Харківщини оголосили підозру за інформаційно-підривну діяльність / Фото СБУ

        У Харківській області співробітники Служби безпеки України затримали 29-річного чоловіка, який переховувався від мобілізації та поширював проросійські коментарі з «анонімного» акаунту в телеграм-каналах. У своїх дописах він, зокрема, закликав до нової серії масованих ракетно-дронових ударів по Києву та фізичної ліквідації командування Сил оборони України.

        Під час обшуків у затриманого вилучили смартфони та комп’ютерну техніку, за допомогою яких поширювалася прокремлівська агітація. Проведена за ініціативою СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь росії.

        Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Тривають подальші процесуальні дії.

