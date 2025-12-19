DeepState попереджає про ризик втрати Гуляйполя через проблеми в одній з бригад ТрО

Через дії окремих офіцерів у 102 окремій бригаді територіальної оборони існує ризик втрати Гуляйполя. Йдеться, зокрема, про підбурювання бійців до самовільного залишення позицій, а також поширення серед активістів дезінформації російського походження. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

У DeepState зазначають, що нещодавно бійців 102 ОБр ТрО помилково прийняли за ворожих штурмовиків, через що по їхніх позиціях ледь не було відкрито артилерійський вогонь. Лише завдяки своєчасній перевірці приналежності підрозділу вдалося уникнути випадку дружнього вогню.

За даними каналу, наразі ситуацію на цій ділянці намагаються стабілізувати підрозділи 1 окремого штурмового полку, 225 та 33 окремих штурмових полків, а також батальйонна тактична група 154 окремої механізованої бригади і 25 прикордонний загін. Водночас у DeepState наголошують, що без повноцінної бригади, здатної утримувати визначену ділянку оборони, ці заходи можуть виявитися недостатніми. Також зазначається, що втрати у штурмових підрозділах наприкінці листопада були значно більшими, ніж могли б бути за умов узгодженого відходу.

Канал повідомляє, що у 102 ОБр ТрО діє група офіцерів, які заохочують самовільне залишення позицій. Паралельно з цим у бригаді, за наявною інформацією, відсутнє повне розуміння обстановки у суміжних підрозділах, через що створюється хибне уявлення про ситуацію на флангах. Водночас командири рот намагаються власним прикладом утримувати особовий склад на позиціях, при цьому є поранені командири, які залишаються безпосередньо на передньому краї.

Окремо у DeepState звертають увагу на поширення серед активістів відео російського походження, стилізованих під внутрішні конфлікти між українськими військовими. За оцінкою каналу, такі матеріали є фейковими, однак вони створюють додаткову напругу та тривогу серед родин військовослужбовців, які перебувають на передовій.