DeepState повідомляє про критичну ситуацію в районі Покровська та Мирнограду

Моніторинговий Telegram-канал DeepState повідомляє, що ситуація в районі Покровська та Мирнограду залишається критичною. За їхніми даними, російські підрозділи продовжують розпорошуватися містом та його околицями, намагаючись встановити фізичний контроль.

Найбільше переміщень ворога фіксується у центральній і північній частинах Покровська, тоді як на півдні активність екіпажів зменшується. Сили оборони намагаються зачищати окремі райони, але ключову роботу виконують пілоти, які постійно виявляють і знищують цілі.

Водночас у DeepState зазначають, що після зачисток ворог має можливість швидко заводити нових піхотинців у вже очищені райони.

Проблемною також залишається ділянка поблизу населеного пункту Рівне та відтинок між Покровськом і Красним Лиманом. На цих напрямках регулярно фіксується присутність противника, який облаштовує засідки, мінує місцевість та споруджує інженерні загородження, зокрема з єгози. Це ускладнює логістику та створює ризики для пересування у напрямку Мирнограду.

За словами бійців, логістика в Мирноград нині здійснюється переважно дронами та НРК. Використання техніки або автомобілів стало неможливим — кожна спроба фізичного висування майже гарантовано закінчується засідкою та вогневим контактом.

У DeepState зазначають, що підрозділи змушені утримувати додатковий «перешийок», що потребує значних ресурсів, і пропонують передати відповідну ділянку іншим силам, аби забезпечити логістичні маршрути та зменшити навантаження на бригади.

У DeepState підкреслюють, що ситуація залишається критичною, а битва за Покровськ та Мирноград триває.