Незначні російські просування у 2025 році переконали Путіна в неминучій перемозі в Україні

У військовій формі президент Володимир Путін минулого тижня відвідав російський командний пункт, де командири представили “блискучі успіхи”, заявивши, що нібито захопили українське місто Куп’янськ — твердження, яке суперечить даним аналітиків з відкритих джерел, що працюють на лінії фронту, — а також майже весь Покровськ.

Але навіть якщо його генерали знову перебільшують, банер за спиною Путіна з написом “Хто воює — перемагає” підсилював його головну тезу: попри все, Росія виграє, а Україна не має іншого вибору, окрім як погодитися на російські умови або зазнати поразки, пише The Washington Post.

Повільне просування Росії у 2025 році принесло їй менше ніж додатковий 1 відсоток української території — і це за величезної ціни, яку оцінюють у понад 200 тисяч вбитих та поранених військових. Але для російського президента цього достатньо: він незмінно випромінює впевненість у перемозі, намагаючись сформувати реальність на місці — і, схоже, цей погляд вплинув на президента Дональда Трампа.

“Російські сили повсюди, підкреслюю, зберігають беззаперечну стратегічну ініціативу”, — заявив Путін минулого місяця на форумі клубу “Валдай”. У п’ятницю Трамп у інтерв’ю сказав, що Україна “у короткий час втратить” решту Донбасу. “Вони втрачають територію”.

Хоча російські війська справді готуються взяти Покровськ — вперте фортифіковане місто в Донецькій області, яке тримається вже понад рік, — західні військові аналітики не бачать ознак того, що Росія стоїть на порозі якогось прориву, здатного зламати українську волю до спротиву. Натомість очікується, що шокуючі втрати — якщо не втрутиться дипломатія — триватимуть.

Путін у п’ятницю заявив, що Росія готова продовжувати бойові дії, якщо Київ не буде обговорювати проєкт мирного плану, що став відомий минулого тижня і передбачає кілька неприйнятних для України умов, зокрема суттєве скорочення армії та передачу Росії територій, які вона ще навіть не захопила військовим шляхом.

“В цілому нас це влаштовує, адже це веде до досягнення цілей спеціальної військової операції силою зброї, через збройну боротьбу”, — сказав Путін, маючи на увазі війну. Під час переговорів між США та Україною в неділю план був змінений, що робить його менш прийнятним для Росії.

Аналітики зазначають: Путін готовий воювати далі, попри економічні труднощі та приголомшливі втрати, що значно перевищують втрати США в Іраку або СРСР в Афганістані, оскільки він відчуває слабкість США та Європи й виснаження України.

Для Путіна ціна виправдана, бо йдеться не так про завоювання територій, як про реванш за поразку СРСР у Холодній війні та відновлення статусу Росії як світової сили, сказав колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

“Він воює не за українські села. Він воює не за територію в Україні, навіть не за корисні копалини. Він бореться за значно більший результат”, — сказав він. “Він хоче, щоб США і Європа визнали: у Росії є виключна сфера впливу, куди їм заборонено втручатися.”

“Питання не в території. Все залежить від того, як довго українці будуть чинити опір, тому його мета — зламати їхню волю до спротиву.”

Адміністрація Трампа тисне на Україну, щоб вона швидко підписала новий мирний план, розроблений Вашингтоном у консультаціях із російськими, українськими та європейськими чиновниками. Під час переговорів у Женеві в неділю делегації США та України підготували “оновлену й уточнену рамку мирної угоди”, яку Білий дім назвав “надзвичайно продуктивною”.

Покращення російських позицій

Відтоді як Трамп став президентом, Путін неодноразово відкидав його заклики до припинення вогню, оскільки поступове просування російських військ переконало його, що перемога можлива.

За даними Black Bird Group, яка займається аналізом конфліктів, Росія здобула 1065 квадратних миль за шість місяців — з травня по жовтень — порівняно з 742 квадратними милями за той самий період торік.

Аналітики вказують, що цього року Росія здійснила низку важливих військових адаптацій. Вона рідше використовує масові штурми “м’ясорубкою”, покращила застосування дронів, а також активно знищує українських операторів безпілотників і логістику, що дає змогу контролювати дороги та унеможливлювати швидкий український відхід.

Сем Кранні-Еванс з британського аналітичного центру Royal United Services Institute зазначив, що Росія, маючи перевагу в живій силі, просувається невеликими групами, які поступово вгризаються в українські позиції, а потім зводяться в більші формування для проведення наступу.

“Це супроводжується ударами дронів та артилерії по позиціях, особливо по маршрутах постачання. Росіяни приділили багато уваги українській оборонній лінії, і коли їм вдається її прорвати, вони просувають засоби радіоелектронної боротьби та інші системи далі вперед.”

Втім, їхні втрати також зростають, і російська військова культура залишається жорстокою й безжальною — є докази потенційних воєнних злочинів, включно з ударами по житлових будинках і цивільних об’єктах, навмисним убивством цивільних за допомогою дронів для депопуляції міст, а також повідомлення про страту українських солдатів, які здавалися в полон.

“Їхні втрати все ще великі”, — сказав Еміль Кастегелмі, військовий аналітик Black Bird Group. “Вони можуть замінювати втрати, особливо порівняно з українцями. Але все одно дивно, що, попри те що людська сила є їхнім головним ресурсом, вони ставляться до неї як до чогось повністю витратного.”

“Вони витрачають багато ресурсів на війну, яку не можуть вирішально просунути ні в один, ні в інший бік”, — додав він.

Повільне російське просування важко стримувати через нестачу українського особового складу та озброєння. Гострі проблеми Києва з дезертирами та набором у війська залишають прогалини в обороні, які Росія вміло використовує.

Але військовий експерт Майкл Кофман із Carnegie Endowment, який нещодавно повернувся з України, назвав російські успіхи “посередніми”, з великими втратами, що не приносять заявлених результатів.

Без краху

Росія змогла зменшити українську перевагу в дроновій війні — її виробництво дронів уже перевищує українське, зазначив Кофман. Рік починався з тим, що “зона ураження безпілотниками” здебільшого накривала російські сили, але тепер вона працює майже симетрично.

“У 2025 році російське керівництво зробило дві ставки, і обидві виявилися хибними. Перша — що в результаті постійного тиску оборона України десь прорветься. Друга — що за допомогою дипломатії можна буде залучити нову адміністрацію Трампа так, що навіть без прориву на фронті можна буде добитися краху західної військової підтримки України, і це принесе Росії той самий результат.”

“Попри погіршення ситуації, обидві ставки досі виявилися неправильними. Питання в тому, чи зроблять вони їх знову у 2026 році”, — сказав Кофман.

Український чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що Москва вважає, ніби має перевагу на полі бою, але насправді “вони місяцями воюють за кілька кварталів маленьких міст”.

Хоча роками російський наступ був повільним, війна залишається непередбачуваною, і аналітики наголошують: ситуація може швидко змінитися, якщо Росія зуміє використати видиме виснаження України та зростаючі проблеми з мобілізацією у 2026 році.

Наприкінці року Росія наближається до захоплення Покровська, і військові експерти попереджають: звичка Києва тримати міста до останнього — як це було в Бахмуті та інших місцях — може призвести до ще більших втрат, зменшити готовність українців вступати до війська та ще більше погіршити кадрову кризу.

Але фронт під Покровськом уособлює дилему…