Вночі росіяни атакували п’ять районів Київщини

Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам.

