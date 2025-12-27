Вночі росіяни атакували п’ять районів Київщини

На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки, повідомляє ДСНС.
Протягом усієї ночі росіяни наносили удари по промислових та житлових обʼєктах області.
Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.
Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам.
З постраждалими працюють психологи ДСНС.
На місцях залучені усі служби взаємодії. Роботи щодо ліквідації наслідків тривають.