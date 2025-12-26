Зеленський присвоїв звання Героя України рятувальнику Сергію Бабенку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майору ДСНС Сергій Бабенко. Про це повідомили в Міністерство внутрішніх справ України.

Найвищу державну нагороду Сергій Бабенко отримав за мужність і самопожертву під час виконання рятувальних операцій у прифронтових районах Донеччини. Він є одним із рятувальників Краматорського гарнізону та здійснив понад 40 бойових виїздів під обстріли, рятуючи цивільних у Покровську та Родинському.

У МВС зазначили, що навіть після отримання важкого поранення внаслідок вибуху у Слов’янську рятувальник до останнього боровся за життя мирних мешканців. У відомстві наголосили, що дії Сергія Бабенка стали прикладом відданості службі та справжнього героїзму.

