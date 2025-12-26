Україна відреагувала на спробу рф легітимізувати окупацію Запорізької АЕС

Міністерство енергетики України рішуче засудило незаконні дії російської федерації, спрямовані на спробу легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції шляхом видачі так званої «ліцензії» на експлуатацію одного з її енергоблоків.
У Міненерго наголосили, що рішення, оголошене російським органом Ростехнадзор у грудні 2025 року, є юридично нікчемним і не створює жодних правових наслідків. Запорізька АЕС залишається об’єктом виключної юрисдикції України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання на її території є Державна інспекція ядерного регулювання України. Будь-які «дозвільні документи», видані окупаційною адміністрацією або структурами держави-агресора, в Міненерго назвали грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.
У відомстві зазначили, що дії РФ суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/316, рішенням Ради керуючих МАГАТЕ та базовим принципам ядерної безпеки Агентства. У Міненерго заявили, що Росія свідомо використовує цивільний ядерний об’єкт як інструмент воєнного тиску, шантажу та дестабілізації.
Окреме занепокоєння викликають заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи. У Міненерго наголосили, що в умовах втрати Каховського водосховища, системних перебоїв зовнішнього електроживлення через обстріли, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками.
У заяві також підкреслюється, що до незаконного управління захопленою станцією безпосередньо залучені представники російської державної корпорації Росатом, яка, за оцінкою Міненерго, фактично стала частиною воєнної інфраструктури держави-агресора.
Міненерго закликало до негайного та повного виведення російських військ і несанкціонованого персоналу з території ЗАЕС та міста Енергодар, повернення станції під контроль України, збереження всіх енергоблоків у режимі «холодного зупину» до деокупації, а також до посилення міжнародних санкцій проти російського атомного сектору.