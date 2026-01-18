На ЗАЕС розпочали ремонт резервної лінії електропередач за посередництва МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції розпочалися критично важливі ремонтні роботи на резервній лінії електропередач Феросплавна-1 напругою 330 кВ, що з’єднує ЗАЕС з українською енергосистемою. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії, роботи стартували в межах чергового режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва МАГАТЕ. Ремонт здійснює українська ремонтна бригада, а фахівці агентства перебувають безпосередньо на місці та контролюють перебіг робіт.

Рафаель Гроссі наголосив, що лінія Феросплавна-1 є ключовою резервною лінією електропостачання, необхідною для забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС, яка залишається найбільшою атомною станцією в Європі.

Запорізька АЕС з березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Через бойові дії та обстріли станція неодноразово втрачала зовнішнє електропостачання, від якого залежить робота систем охолодження ядерного палива. У разі повного знеструмлення ЗАЕС змушена переходити на аварійні дизель-генератори, що суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

МАГАТЕ неодноразово виступало посередником у досягненні тимчасових домовленостей про припинення вогню для проведення аварійних та відновлювальних робіт на лініях електропередач, які живлять станцію. Агентство постійно підкреслює, що стабільне зовнішнє електропостачання є однією з семи ключових умов безпечної експлуатації ЗАЕС.