МАГАТЕ домовилося з Україною та РФ про локальне припинення вогню для ремонту лінії живлення ЗАЕС

МАГАТЕ досягло домовленості з Україною та Росією про локальне припинення вогню для початку ремонту останньої резервної лінії електропередачі Запорізької АЕС. Роботи мають стартувати найближчими днями.

Міжнародне агентство з атомної енергії досягло згоди з Україною та Російською Федерацією щодо впровадження локального припинення вогню, яке дозволить розпочати ремонт останньої резервної лінії електропостачання Запорізької атомної електростанції, повідомили в МАГАТЕ. Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

За даними агентства, фахівці українського оператора електромереж найближчими днями мають розпочати відновлення лінії електропередачі напругою 330 кВ, яка була пошкоджена та відключена 2 січня внаслідок бойових дій. Після цього Запорізька АЕС, найбільша в Європі, залишилася залежною від єдиної діючої основної лінії на 750 кВ.

Реклама

Реклама

Команда МАГАТЕ вже вирушила з Відня до прифронтової зони, щоб спостерігати за проведенням ремонтних робіт. У агентстві зазначили, що це вже четверте тимчасове припинення вогню, узгоджене МАГАТЕ з метою забезпечення ядерної безпеки на станції.

Крім того, експерти МАГАТЕ цього тижня оцінили заходи, вжиті на Запорізькій АЕС для забезпечення ядерної безпеки в умовах несприятливої погоди. Під час оглядів підтверджено, що діють зимові заходи захисту для запобігання замерзанню води у свердловинах, які забезпечують охолодження реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива. Також контролюється готовність аварійних дизель-генераторів на випадок втрати зовнішнього електропостачання.

Окремо МАГАТЕ повідомило, що на Чорнобильській АЕС протягом минулого тижня була відключена одна з ліній електропередачі після пошкодження військовими діями критичної підстанції. Попри це, об’єкт і надалі отримує електроенергію з інших ліній. У МАГАТЕ наголосили, що стан електромережі безпосередньо впливає на ядерну безпеку всіх атомних об’єктів України.

За інформацією агентства, протягом минулого тижня військову активність або сигнали повітряної тривоги фіксували на всіх п’яти ядерних об’єктах України, зокрема поблизу Запорізької, Південноукраїнської, Хмельницької та Чорнобильської АЕС.