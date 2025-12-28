Україна і РФ погодили локальне припинення вогню для ремонту ліній живлення ЗАЕС

Поблизу Запорізької атомної електростанції розпочали ремонт критично важливої лінії електропередачі після досягнення домовленості про локальне припинення вогню. Про це повідомили у МАГАТЕ.

Як зазначив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, ремонтні роботи стартували після чергового узгодженого «вікна тиші», яке дозволило розпочати відновлення електропостачання між розподільчими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької теплової електростанції. Очікується, що роботи триватимуть кілька днів, за ними безпосередньо стежить команда МАГАТЕ на місці.

У агентстві наголосили, що ці заходи є частиною постійних зусиль із запобігання ядерній аварії в умовах воєнного конфлікту. Гроссі подякував обом сторонам за згоду на тимчасове припинення бойових дій у цьому районі, підкресливши, що відновлення стабільної передачі електроенергії є ключовим чинником для зміцнення ядерної безпеки на ЗАЕС.

Реклама