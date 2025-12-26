КСП у Гуляйполі залишили без бою через паніку та недбалі дії командирів — командир 1 ОШП Філатов

Командний пункт ЗСУ в Гуляйполі Запорізької області було залишено без бою через паніку особового складу та недбалі дії командирів, попри те, що до міста зайшла інфільтрована група лише з трьох військових РФ. Про це в коментарі Суспільне повідомив командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов.

За його словами, російська група не мала достатнього підкріплення — ані артилерії, ані безпілотників. Попри це, замість організованої відсічі командний пункт було покинуто, а носії інформації не знищені. Філатов зазначив, що дії окремих командирів фактично спонукали особовий склад до залишення позицій.

Командир 1 ОШП також підкреслив, що противник діяв автономно, без стійкого зв’язку зі своїм командуванням, а його основним завданням було посіяти паніку, що й вдалося зробити, хоча сил для відбиття атаки трьох військових РФ було достатньо.

За словами Філатова, ситуація в Гуляйполі залишається напруженою, зокрема через недбалі управлінські рішення. Водночас він повідомив, що на проблемну ділянку вже зайшли інші підрозділи, напрямки просування російських військових заблоковані, хоча в населеному пункті ще можуть залишатися поодинокі інфільтровані групи противника.

Своєю чергою речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що після завершення розслідування буде оприлюднена повна інформація щодо цього випадку. Наразі триває не лише розслідування, а й детальне вивчення ситуації на цій ділянці фронту.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Силах оборони України проводять розслідування за фактом можливого захоплення російськими військовими одного з пунктів управління в Гуляйполі. 25 грудня у соцмережах з’явилося відео, на якому військові РФ заявляли про нібито захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї окремої бригади територіальної оборони.