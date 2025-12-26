Під виглядом реабілітації на Дніпропетровщині утримували силоміць майже 300 людей, серед них — діти

На Дніпропетровщині поліцейські викрили мережу незаконних «реабілітаційних центрів», у яких під виглядом лікування та соціальної допомоги незаконно утримували майже 300 людей, зокрема неповнолітніх. Про це повідомляє Національна поліція України.

На Дніпропетровщині викрили мережу псевдореабілітаційних центрів / Фото: Нацполіція

За даними слідства, четверо осіб у складі злочинної групи діяли під прикриттям громадської організації та створили фіктивні заклади у містах Шахтарське Синельниківського району та Жовті Води Кам’янського району. Центри працювали без будь-яких дозволів і ліцензій. Людей з алкогольною або наркотичною залежністю утримували в неналежних умовах, фактично позбавляючи волі.

24 грудня правоохоронці провели сім обшуків у приміщеннях незаконних закладів і за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документи, печатки громадської організації, чорнові записи та готівку в національній й іноземній валюті.

Поліція встановила майже 300 осіб, які перебували в цих закладах. Тридцять потерпілих подали письмові заяви про вчинення щодо них кримінального правопорушення. Серед утримуваних були семеро неповнолітніх віком від 14 до 18 років, які перебували там без батьків або законних представників. Дітей передали працівникам ювенальної превенції та службам у справах дітей, наразі вони перебувають під наглядом медиків.

Досудове розслідування триває. Під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини.