Дозвіл на зброю — один із найпопулярніших запитів користувачів у Дії у 2025 році

Українці з березня згенерували понад 550 тисяч цифрових дозволів на зброю в застосунку Дія. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, дозвіл на зброю був одним із найпопулярніших запитів користувачів. Послугу запустили спільно з Міністерство внутрішніх справ України, і відтоді українці додали до застосунку понад 550 тисяч відповідних документів.
Федоров зазначив, що цифровий дозвіл повністю замінює паперові документи, які можна загубити або підробити. Сервіс працює в офіційному цифровому форматі, доступний цілодобово зі смартфона та має захищений рівень безпеки.
Крім того, користувачі отримують сповіщення про завершення терміну дії дозволу. За словами міністра, цифровий дозвіл на зброю в Дії — це швидко, зручно та безпечно.