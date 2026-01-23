Українці зможуть шукати роботу через Дію та ЦНАП — Мінцифри

В Україні запускають пілотний проєкт, який дозволить шукати роботу та отримувати послуги центрів зайнятості через Дію і ЦНАПи. Проєкт реалізовуватимуть поступово протягом двох років.

Як повідомили в Мінцифри, уряд дав старт пілотному проєкту з цифровізації послуг центрів зайнятості через систему «Обрій». Реалізація відбуватиметься спільно з Мінекономіки та передбачає поетапне впровадження.

На першому етапі технічна команда інтегрує систему «Обрій» з Дія, щоб забезпечити обмін даними між реєстрами без помилок і затримок. Це має гарантувати коректне відображення заявок, вакансій і документів.

На другому етапі послуги стануть доступними для українців, іноземців і бізнесу на порталі та в застосунку Дія. Роботодавці зможуть підбирати персонал, запрошувати кандидатів на співбесіди та офіційно оформлювати працівників онлайн. Шукачі роботи отримають доступ до вакансій, зокрема підібраних із використанням штучного інтелекту, та зможуть працевлаштовуватися без відвідування держустанов.

Після цього послуги запустять у ЦНАП. Уряд уже затвердив перелік із 12 обов’язкових послуг, зокрема реєстрацію та поновлення статусу безробітного, подання заяв на допомогу по безробіттю, отримання довідок, оформлення дозволів на працевлаштування іноземців, а також подання заяв на інші види допомоги.

У Мінцифри зазначили, що цифровізація дозволить скоротити бюрократію під час пошуку роботи, а державі — бачити реальний попит на ринку праці. На реалізацію проєкту відведено два роки, найближчим часом Мінекономіки розпочне набір тестувальників.