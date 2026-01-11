Боєць бригади “Хижак” одружився на позиції, оформивши шлюб через Дію

Боєць зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції одружився, перебуваючи на бойових позиціях. Шлюб подружжя оформили дистанційно через застосунок «Дія».

Про це повідомила зведена бригада «Хижак» при Департаменті патрульної поліції. Аеророзвідник із позивним «Пегур» виконує бойові завдання у Костянтинівка на Донеччині. Його кохану звати Тетяна — через війну вона виїхала за кордон, і пара бачиться лише під час коротких відпусток.

Рішення створити сім’ю закохані ухвалили, не відкладаючи життя «на після війни». Пропозицію Валерій зробив під час відпустки, а 9 січня подружжя офіційно зареєструвало шлюб через застосунок Дія, підписавши документи електронними підписами.

«Кохана, хочу, щоб ми прожили довге і щасливе життя. Народили багато-багато діток. Я дуже сильно тебе кохаю», — сказав Валерій.

Під час наступної відпустки молодята планують повінчатися.