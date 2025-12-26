Мокрий сніг, ожеледиця і сильний вітер: прогноз погоди на вихідні

Субота та неділя в Україні будуть вологими й хмарними, з періодичним невеликим мокрим снігом і сильним вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, опади надходитимуть із півночі й випадатимуть із перервами впродовж найближчого часу. На дорогах очікується ожеледиця та льодяна каша, тому водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

У суботу й неділю задуватиме сильний вітер переважно північно-західного напрямку, з поривами до 15–20 метрів за секунду. Синоптикиня радить не перебувати поблизу старих і гіллястих дерев.

Температура повітря коливатиметься поблизу нуля — прогнозується відлига або незначні коливання в той чи інший бік. У Київ вихідними буде вогко, хмарно, близько нуля та вітряно.

Зниження температури повітря очікується з 30 грудня.

За прогнозом, Новий рік може прийти з морозом і снігом.