79-річний викладач ХПІ Юрій Васильєв став чемпіоном Європи з гирьового спорту

Старший викладач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 79-річний Юрій Васильєв став чемпіоном Європи з гирьового спорту та встановив новий світовий рекорд у довгому циклі з двома гирями. Про це повідомила пресслужба вишу.

Чемпіонат Європи з гирьового спорту відбувся на початку грудня в місті Кишинів. У змаганнях взяли участь близько 300 спортсменів із 16 країн. За підсумками турніру збірна України, за яку виступали 28 спортсменів, посіла перше місце в загальнокомандному заліку, випередивши команди Італії та Польщі.

У ХПІ зазначили, що за видатні досягнення на світовому рівні Юрія Васильєва нагородили медаллю та пам’ятним призом Міжнародної асоціації гирьового спорту. Він має понад 50 років педагогічного стажу та викладає фізичне виховання і гирьовий спорт. Два роки тому Юрій Васильєв також став чемпіоном світу з гирьового спорту.

