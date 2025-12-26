        Суспільство

        Аптекам доведеться конкурувати: Кабмін дозволив продаж ліків на автозаправках

        Сергій Бордовський
        26 Грудня 2025 21:01
        Ілюстрація МОЗ
        Ілюстрація МОЗ

        Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким дозволив роздрібну торгівлю безрецептурними лікарськими засобами у приміщеннях автозаправних станцій. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

        Згідно з рішенням, продаж безрецептурних ліків на АЗС можливий за наявності ліцензії та за умови дотримання вимог до зберігання препаратів. Приймання і контроль якості ліків має забезпечувати уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості, а в приміщенні автозаправки повинна бути облаштована окрема зона для зберігання ліків, відокремлена від інших товарів.

        Також дозволено торгівлю безрецептурними лікарськими засобами на АЗС через вендингові автомати — за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю препаратів.

        У МОЗ наголосили, що мета змін — знизити ціни на безрецептурні ліки та зробити їх доступнішими в місцях, де аптеки працюють нестабільно або відсутні. Зокрема, мережі АЗС мають технічні можливості для безперебійної роботи навіть в умовах відключень електропостачання.

        Прийняті рішення є частиною державного плану зі зниження та стабілізації цін на лікарські засоби, затвердженого рішенням Ради національної безпеки і оборони України та введеного в дію указом президента.


