У США різко знизять вартість ліків для схуднення за угодою Трампа з фармгігантами

Президент США Дональд Трамп, компанії Eli Lilly та Novo Nordisk уклали угоду про зниження вартості препаратів GLP-1 для схуднення, повідомляє Reuters. Нові ціни, які складатимуть від 149 до 350 доларів на місяць, мають зробити лікування доступнішим для мільйонів американців.

Згідно з домовленостями, стартові дози таблеток для схуднення, які розробляють Lilly та Novo, коштуватимуть 149 доларів на місяць для всіх учасників Medicare і Medicaid, а також через нову державну платформу TrumpRx. Для ін’єкційних препаратів ціна становитиме 245 доларів. У рамках угоди пацієнти Medicare матимуть співоплату не більш ніж 50 доларів щомісяця.

Трамп заявив, що це рішення «вирівняє світ» і дозволить мільйонам літніх та малозабезпечених американців отримати доступ до ліків, які раніше коштували до 1000 доларів на місяць. Нові ціни набудуть чинності до січня 2026 року для покупців за готівку і поступово для програм державного страхування.

Угода також передбачає трирічне звільнення компаній від тарифів. Novo Nordisk оголосила про додаткові інвестиції в США обсягом 10 мільярдів доларів. За оцінками Deutsche Bank, обмеження ціни на рівні 150 доларів на місяць може відкрити доступ до препаратів для 15 мільйонів американців.

На тлі новини акції Novo Nordisk зросли більш ніж на 2%, а Eli Lilly — менш ніж на 1%.