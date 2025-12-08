Коломойський, від якого сьогодні чекали гучної заяви, не з’явився до суду

Українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який днями запрошував на судові засідання журналістів, представників громадськості та небайдужих громадян, не змогли доставити до суду. Причина – начебто несправність транспорту.

Про це пише hromadske.

Коломойський запрошував на найближчі засідання 8 та 9 грудня медіа та громадськість на сесію “питання-відповіді”. Зазначалося, що він начебто має інформацію про корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення та був готовий розповісти про «своє бачення» справи Тимура Міндіча.

“Ігор Валерійович буде радий бачити всіх і кожного та за можливості буде готовий надати відповіді на питання”, – сказав представник Коломойського адвокат Олександр Лисак.

Судове засідання, яке мало відбутися у понеділок, перенесли на 11 грудня. Адвокати Коломойського зазначили, що подібний інцидент із “несправністю транспорту” трапляється вже вдруге.

За словами адвокатів, Коломойського не можуть доставити до зали суду вже четвертий тиждень.