        Коломойський, від якого сьогодні чекали гучної заяви, не з’явився до суду

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 15:20
        Ігор Коломойський на судовому засіданні / Фото архівне: УНІАН
        Ігор Коломойський на судовому засіданні / Фото архівне: УНІАН

        Українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який днями запрошував на судові засідання журналістів, представників громадськості та небайдужих громадян, не змогли доставити до суду. Причина – начебто несправність транспорту.

        Про це пише hromadske.

        Коломойський запрошував на найближчі засідання 8 та 9 грудня медіа та громадськість на сесію “питання-відповіді”. Зазначалося, що він начебто має інформацію про корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення та був готовий розповісти про «своє бачення» справи Тимура Міндіча.

        “Ігор Валерійович буде радий бачити всіх і кожного та за можливості буде готовий надати відповіді на питання”, – сказав представник Коломойського адвокат Олександр Лисак.

        Судове засідання, яке мало відбутися у понеділок, перенесли на 11 грудня. Адвокати Коломойського зазначили, що подібний інцидент із “несправністю транспорту” трапляється вже вдруге.

        За словами адвокатів, Коломойського не можуть доставити до зали суду вже четвертий тиждень.


