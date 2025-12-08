9–10 грудня Землю накриють сильні магнітні бурі рівня G2–G3: що відомо та як підготуватися

У найближчі дні — 9 та 10 грудня — Україну та весь світ накриють магнітні бурі рівня G2–G3. Вони виникнуть через потужний викид плазми на Сонці, який досягне Землі та може викликати коливання магнітного поля.

Наукові ресурси Watchers та SpaceWeatherLive повідомляють, що 6 грудня на Сонці стався спалах класу М8.1, який спричинив корональний викид маси (CME), спрямований у бік Землі. Згідно з прогнозом, цей викид досягне нашої планети 9 грудня, викликаючи геомагнітні бурі середньої та сильної інтенсивності — від G2 до G3.

Найбільш інтенсивна активність очікується 9 грудня, коли індекс геомагнітного збурення може підвищуватися до рівня Kp=6. 10 грудня буря поступово слабшатиме, але магнітне поле Землі залишатиметься нестабільним.

Фахівці попереджають, що під час сильних магнітних бур можливі короткочасні збої в роботі GPS, інтернету, мобільного зв’язку та супутникових систем. Також зростає ризик проблем у роботі електромереж.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей. Найчастіше скарги виникають у тих, хто має хронічні серцево-судинні захворювання, вегето-судинну дистонію, проблеми зі сном або підвищену метеочутливість.

Поради метеозалежним:

у день бурі зменшити фізичні та емоційні навантаження;

пити більше води та відмовитися від алкоголю й зайвої кави;

уникати різких перепадів температури;

приймати ліки за рекомендацією лікаря, якщо є хронічні стани;

більше відпочивати, намагатися лягати спати раніше;

за можливості — проводити менше часу за екранами, щоб зменшити навантаження на нервову систему.

Експерти зазначають: хоча магнітні бурі — природне явище, важливо знати про них заздалегідь і дотримуватися простих рекомендацій, щоб зменшити їхній вплив на організм.