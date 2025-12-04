Сьогодні вночі зійде останній Супермісяць року: де й коли його шукати

4 грудня о 23:14 UTC — це 01:14 ночі 5 грудня за київським часом — настане повний Місяць, який цього разу буде Супермісяцем. Це третій із чотирьох поспіль і водночас останній Супермісяць 2025 року. Астрономи також попереджають про підвищені припливи, характерні для таких фаз.

Про це повідомляє EarthSky.

У Північній півкулі повний Місяць зійде над горизонтом на сході під час заходу Сонця 4 грудня, сягне найвищої точки в небі близько опівночі та зайде на заході під час світанку. Супермісяць виникає через те, що перигей — найближча до Землі точка орбіти Місяця — цього місяця припадає менш ніж за 12 годин до повної фази. У момент зближення Місяць буде на відстані близько 357 тисяч кілометрів від Землі, тоді як звичайний повний Місяць розташовується приблизно на 29 тисяч кілометрів далі.

Астрономи EarthSky зазначають, що грудневий Місяць стане орієнтиром для пошуку найяскравішої планети сезону — Юпітера. А від Юпітера легко знайти радіант метеорного потоку Гемінід — одного з найпотужніших у році.

Наступний — четвертий — Супермісяць цієї серії очікується через місяць, у січні 2026 року.