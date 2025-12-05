США хочуть, щоб Європа до 2027 року взяла на себе більшість конвенційної оборони в рамках НАТО

Сполучені Штати хочуть, щоб європейські країни до 2027 року перебрали на себе основну частину конвенційних оборонних спроможностей НАТО – від розвідки до ракетних систем. Про це цього тижня представники Пентагону заявили європейським дипломатам у Вашингтоні, передають джерела Reuters, обізнані з ходом обговорень.

Це питання порушували під час зустрічі співробітників Міністерства оборони США, відповідальних за політику щодо НАТО, та представників кількох європейських делегацій. За даними співрозмовників, Вашингтон поки що не задоволений темпами нарощування оборонного потенціалу Європи після розширення російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Американська сторона дала зрозуміти, що у разі невиконання цього завдання до 2027 року США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони в межах Альянсу. У Конгресі США, за словами одного з посадовців, уже знають про таку позицію Пентагону і висловлюють занепокоєння.

Водночас незрозуміло, яким чином Сполучені Штати планують оцінювати прогрес європейських союзників. Йдеться про весь спектр неядерних спроможностей – від чисельності військ до озброєння і техніки. Також залишається відкритим питання, чи ця позиція відображає офіційну лінію адміністрації президента Дональда Трампа, чи є ініціативою окремих представників Пентагону.

Європейські чиновники вважають встановлений дедлайн нереалістичним, оскільки навіть за наявності політичної волі та фінансування замінити окремі американські спроможності у стислі строки практично неможливо. Країни НАТО, зокрема, стикаються з виробничими чергами на військову техніку й боєприпаси. Окрім цього, США забезпечують унікальні можливості у сфері розвідки, спостереження і рекогносцировки, які неможливо просто закупити.

У НАТО заявили, що європейські союзники вже почали брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту, однак від коментарів щодо 2027 року утрималися.

Європейські держави загалом погодилися з вимогою Дональда Трампа збільшити власну роль у гарантуванні безпеки та оголосили про наміри суттєво підвищити оборонні витрати. Європейський Союз визначив орієнтиром 2030 рік як термін, до якого континент має бути готовим самостійно забезпечувати свою оборону, однак навіть цей термін експерти називають вкрай амбітним.

Адміністрація Трампа неодноразово наголошувала, що європейські союзники повинні збільшувати свій внесок у НАТО. Водночас позиція президента США щодо Альянсу залишається непослідовною. Під час передвиборчої кампанії 2024 року він різко критикував союзників, а на саміті НАТО в червні вже відкрито підтримав підвищення цільового рівня оборонних витрат до 5% ВВП.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня заступник держсекретаря США Крістофер Ландо заявив, що союзники мають самі нести відповідальність за оборону Європи, підкресливши, що нинішня адміністрація «серйозно ставиться до цього питання».