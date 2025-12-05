        Кримінал

        Росіяни розстріляли українського полоненого на Донеччині, — DeepState

        Галина Шподарева
        5 Грудня 2025 12:16
        Російський окупант / Фото ілюстративне: Міноборони Росії
        Російський окупант / Фото ілюстративне: Міноборони Росії

        Російські військові розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, розташованому на південний захід від Сіверська на Донеччині. Подію зафіксовано на відео, оприлюдненому російською стороною.

        Про це пише DeepState.

        За інформацією OSINT-проєкту, солдата Сил оборони, який вийшов із укриття з піднятими руками, вбила російська штурмова група. Український військовий виходить на поріг будинку, після чого отримує чергу з автомата та падає.

        “Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську”, – йдеться в повідомленні.

        Офіційних коментарів від Офісу генпрокурора та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини поки що немає.


