Росіяни розстріляли українського полоненого на Донеччині, — DeepState

Російські військові розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, розташованому на південний захід від Сіверська на Донеччині. Подію зафіксовано на відео, оприлюдненому російською стороною.

Про це пише DeepState.

За інформацією OSINT-проєкту, солдата Сил оборони, який вийшов із укриття з піднятими руками, вбила російська штурмова група. Український військовий виходить на поріг будинку, після чого отримує чергу з автомата та падає.

“Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську”, – йдеться в повідомленні.

Офіційних коментарів від Офісу генпрокурора та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини поки що немає.