        Суспільство

        У Дніпропетровській області внаслідок атаки РФ загинув 12-річний хлопчик

        Галина Шподарева
        5 Грудня 2025 08:15
        читать на русском →
        Пошкоджена обстріом багатоповерхівка у Дніпропетровській області / Фото: Владислав Гайваненко
        Пошкоджена обстріом багатоповерхівка у Дніпропетровській області / Фото: Владислав Гайваненко

        У ніч на 5 грудня окупанти атакували два райони Дніпропетровської області. Загинула дитина, постраждали троє дорослих.  

        Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

        У Синельниківському районі російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. На місці влучання виникла пожежа. Зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено. 

        Реклама
        Реклама

        По Нікопольському району окупанти били артилерією, FPV-дронами та з РСЗВ “Град”.

        Під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий житель. Пошкоджено два приватні та пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.

        Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області / Фото: Владислав Гайваненко

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини