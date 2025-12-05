У Дніпропетровській області внаслідок атаки РФ загинув 12-річний хлопчик

У ніч на 5 грудня окупанти атакували два райони Дніпропетровської області. Загинула дитина, постраждали троє дорослих.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

У Синельниківському районі російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. На місці влучання виникла пожежа. Зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено.

По Нікопольському району окупанти били артилерією, FPV-дронами та з РСЗВ “Град”.

Під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий житель. Пошкоджено два приватні та пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.