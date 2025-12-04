Нідерланди, Іспанія, Ірландія та Словенія бойкотують Євробачення-2026 через участь Ізраїлю

Після рішення EBU зберегти участь Ізраїлю в Євробаченні-2026 вже чотири європейські країни — Нідерланди, Іспанія, Ірландія та Словенія — оголосили про вихід з конкурсу. Мовники заявили, що участь у таких умовах суперечить їхнім цінностям та публічній відповідальності.

Нідерландський суспільний мовник AVROTROS першим повідомив, що країна не братиме участі в Євробаченні-2026, про що йдеться у матеріалі eurovisionworld.com. Після консультацій із дипломатами, правозахисниками, експертами та власними дорадчими органами мовник дійшов висновку, що участь у конкурсі на тлі гуманітарної ситуації в Газі, обмежень свободи преси та політичного втручання в Євробачення-2025 несумісна з його цінностями.

EBU визнала факт політичного впливу на попередній конкурс та оголосила додаткові запобіжні заходи. Утім Генеральна асамблея в Женеві вирішила, що Ізраїль залишиться серед учасників. Голосування щодо участі Ізраїлю не проводили — країна автоматично зберегла право виступати у Відні в 2026 році.

Реклама

Реклама

Після Нідерландів про вихід заявив іспанський мовник RTVE. Іспанія не братиме участі та не транслюватиме ні півфінали, ні фінал. RTVE зазначила, що ухвалені EBU зміни недостатні, а участь Ізраїлю робить Євробачення-2026 «несумісним із етичними принципами мовника».

До бойкоту долучилася й Ірландія. Мовник RTÉ оголосив, що участь у конкурсі та його трансляція «неприйнятні» в умовах гуманітарної ситуації в Газі та занепокоєння свободою преси. У заяві RTÉ підкреслено, що рішення ухвалене «після ретельного та виваженого процесу».

Сьогодні стало відомо, що й Словенія відмовляється від участі в Євробаченні-2026. Мовник RTVSLO підтвердив, що не братиме участі у конкурсі, наголосивши, що участь у нинішніх обставинах суперечить його цінностям миру, рівності та поваги. У заяві мовника зазначено, що обговорення на Генеральній асамблеї EBU продемонструвало: питання нейтральності, незалежності та аполітичності конкурсу залишаються невирішеними — і це також вплинуло на рішення не брати участь у 2026 році.

Раніше можливість бойкоту в разі участі Ізраїлю розглядали також мовники Іспанії, Ірландії, Нідерландів та Словенії. Водночас деякі країни висловили протилежну позицію: Німеччина заявляла, що могла б вийти з конкурсу, якби Ізраїль виключили, а глава австрійського мовника ORF назвав Ізраїль «невід’ємною частиною Євробачення».

Попри нові правила EBU — обмеження промокампаній, скорочення кількості голосів глядачів удвічі та повернення журі в півфінали — суперечності між європейськими мовниками залишаються глибокими.

У результаті рішень AVROTROS, RTVE, RTÉ та RTVSLO Євробачення-2026 у Відні відбудеться без чотирьох давніх учасників конкурсу, кожен із яких десятиліттями формував його історію.