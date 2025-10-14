Організатори Євробачення відклали голосування щодо участі Ізраїлю в конкурсі наступного року

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» перенесли голосування щодо того, чи зможе Ізраїль узяти участь у змаганні наступного року, передає BBC.

Європейська спілка мовників (EBU) повідомила, що «нещодавні події на Близькому Сході» змусили її скасувати віртуальне засідання, яке було заплановане на листопад. Натомість питання ізраїльської участі буде розглянуте під час очної зустрічі у грудні, однак поки не уточнюється, чи відбудеться тоді саме голосування.

Присутність Ізраїлю на Євробаченні викликає суперечності серед частини країн-учасниць через війну в секторі Газа.

У понеділок рух ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників в обмін на сотні палестинських в’язнів, яких утримували в ізраїльських тюрмах. Це сталося після набуття чинності режиму припинення вогню, який почав діяти минулої п’ятниці.

У своїй заяві EBU зазначила: «З огляду на останні події на Близькому Сході виконавча рада EBU (засідання від 13 жовтня) дійшла висновку, що існує чітка потреба провести відкрите обговорення серед членів організації щодо участі в конкурсі Євробачення-2026».

«Тому рада погодилася включити це питання до порядку денного зимової Генеральної асамблеї, що відбудеться у грудні, замість проведення позачергового засідання раніше», – додали у спілці.

Минулого місяця EBU заявила, що запросить 68 країн-членів висловити свою позицію щодо участі Ізраїлю на засіданні Генасамблеї в листопаді.

Австрійський мовник ORF, який прийматиме конкурс у 2026 році у Відні, привітав рішення EBU. Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер раніше закликала не бойкотувати конкурс, наголосивши, що «Євробачення та мистецтво загалом не є місцем для санкцій».

Водночас Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди заявили, що можуть відмовитись від участі в конкурсі, якщо Ізраїль буде допущений до виступу.

Нідерландський мовник AvroTros підкреслив, що навіть припинення вогню в Газі не вплине на його позицію щодо Євробачення-2026: «Ми переглянемо своє рішення лише у наступні роки, залежно від обставин».

Ізраїльський мовник Kan у вересні заявив, що країна має право брати участь у конкурсі, оскільки є «одним із його давніх, популярних і успішних учасників».

Нагадаємо, у травні Ізраїль посів друге місце на Євробаченні, отримавши найбільшу кількість голосів глядачів, однак через рішення журі перемогу здобула Австрія.