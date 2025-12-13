Переможець Євробачення-2024 повертає трофей на знак протесту проти участі в конкурсі Ізраїлю

Швейцарський виконавець Nemo (небінарна особа, яка віддає перевагу займеннику «вони»), який переміг на Євробаченні-2024, заявив, що повертає свій трофей організаторам конкурсу на знак протесту проти подальшої участі Ізраїлю на тлі війни в секторі Газа, передає Reuters.

Про це артист повідомив у дописі в Instagram. Nemo зазначив, що участь Ізраїлю, на його думку, суперечить задекларованим цінностям конкурсу – єдності, інклюзії та гідності для всіх людей. Виконавець нагадав, що саме ці принципи робили Євробачення особливо важливим для нього.

У своєму зверненні Nemo послався на висновки Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації на окупованих палестинських територіях, яка назвала події в Газі геноцидом. Водночас Ізраїль неодноразово відкидав такі звинувачення, заявляючи про дотримання міжнародного права та право на самооборону після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Заява Nemo стала черговим публічним протестом проти рішень Європейської мовної спілки, яка організовує конкурс. Раніше стало відомо, що Ісландія не братиме участі в Євробаченні-2026, приєднавшись до Іспанії, Нідерландів, Ірландії та Словенії, які також відмовилися від участі, посилаючись на дії Ізраїлю у війні в Газі.

Nemo заявив, що поверне трофей до штаб-квартири Європейської мовної спілки в Женеві, наголосивши, що протест не спрямований проти окремих артистів. За його словами, конкурс використовувався для покращення іміджу держави, яку звинувачують у серйозних порушеннях, попри заяви організаторів про аполітичність Євробачення.

Виконавець підкреслив, що очікує від організаторів відповідності між проголошеними цінностями та реальними рішеннями, і додав, що до цього моменту вважає за необхідне повернути нагороду.