У Львові помер відомий співак Степан Гіга

У п’ятницю, 12 грудня, у Львові у віці 66 років помер відомий український співак Степан Гіга. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, Степан Гіга помер у реанімації Першого територіального медичного об’єднання Львова. В лікарні співак перебував у важкому стані з 19 листопада. Кілька днів тому стало відомо, що йому ампутували ногу.
8 грудня блогер Богдан Беспалов у коментарі сайту Oboz.ua повідомляв, що у співака виникли ускладнення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. За його словами, саме через це лікарям довелося провести ампутацію, щоб врятувати життя артиста, а його стан залишався вкрай важким.
Команда Степана Гіги ще 19 листопада повідомляла про госпіталізацію співака та проведення термінової операції, зазначаючи, що його стан оцінюється як важкий.
Степан Гіга народився у 1959 році в селі Білки на Закарпатті. Перший сольний альбом артиста вийшов у 1995 році. У 1998 році він отримав звання заслуженого артиста України, а у 2002 році став народним артистом.
Серед найвідоміших пісень Степана Гіги — «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».