У Вишгороді під час нічної атаки загинув співробітник Fire Point

Про загибель співробітника оборонної компанії Fire Point у власному будинку повідомив у соцмережі X співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман після російської атаки на місто Вишгород Київської області.

Обстріл стався у ніч із суботи на неділю, 30 листопада. За інформацією Дениса Штілермана, унаслідок удару загинув один із працівників компанії, а члени його родини перебувають у важкому стані в лікарні. Російська сторона застосувала безпілотники типу “шахед” із касетними боєприпасами.

Fire Point спеціалізується на виробництві ударних безпілотників і ракет “Фламінго”. Раніше повідомлялося, що значну частину уражених цілей на території РФ завдають дрони цього виробника, а на модель FP-1 припадає 56% від загальної кількості результативних ударів українськими далекобійними безпілотними системами.

