Помер німецький актор Удо Кір: йому було 81 рік

Німецький актор Удо Кір, відомий своїми ролями в європейському авторському кіно й численних голлівудських проєктах, помер 23 листопада у віці 81 року, про що повідомило видання Desert Sun. Факт смерті підтвердив партнер актора, художник Делберт Макбрайд. Причина смерті не розголошується.

Кір проживав у Палм-Спрінґс та залишався активним у кіно до останніх років життя. За понад шістдесят років кар’єри він зіграв більш ніж у 200 фільмах і серіалах, працюючи з провідними режисерами Європи й США.

Серед його найвідоміших ролей — барон фон Франкенштейн у стрічці Flesh for Frankenstein (1973), граф Дракула у Blood for Dracula (1974), Ханс у My Own Private Idaho (1991), а також роль у фільмі Melancholia (2011) Ларса фон Трієра. У жанровому кіно Кір був відомий як Ґітано Драґонетті у «Blade» (1998).

Окрім артхаусу, Удо Кір регулярно з’являвся в популярних голлівудських блокбастерах і франшизах, серед яких Armageddon, End of Days, Barb Wire, Ace Ventura: Pet Detective та інші. Його участь у великих студійних проєктах зробила його впізнаваним серед широкої міжнародної аудиторії.

Удо Кір залишив значний слід у світовому кінематографі — як актор із унікальною манерою гри, що поєднав артхаус, треш-експлуатацію, авторське європейське кіно та масштабні голлівудські стрічки.