Bloomberg: Росія вимагатиме змін до мирного плану, який вважає “відправною точкою”

Росія має намір вимагати ключових змін до запропонованого США мирного плану завершення війни проти України. Москва вважає документ, напрацьований між Україною та США, таким, що не містить важливих для Росії положень і не дає відповідей на низку питань. Кремль розглядає 20-пунктний документ як відправну точку для подальших переговорів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела.

Співрозмовник видання зазначив, що в Кремлі сприймають нинішній варіант плану як доволі типовий український підхід, однак готові вивчати його “з холодною головою”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що посланець президента РФ Кирило Дмитрієв, який нещодавно зустрічався з американською делегацією у Флориді, поінформував Путіна про результати переговорів, а контакти з Вашингтоном триватимуть.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Києвом і Вашингтоном залишаються розбіжності щодо територіальних питань та управління Запорізькою АЕС, захопленою Росією у 2022 році. Водночас він зазначив, що переговори суттєво наблизилися до фіналізації документів.

За даними Bloomberg, Москва не хоче повністю відкидати план, аби не загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп цього тижня заявив, що переговори просуваються “непогано”, хоча домовленості до Різдва досягти не вдалося.

Серед вимог Росії — гарантії проти подальшого розширення НАТО на схід, нейтральний статус України у разі вступу до ЄС, обмеження чисельності та озброєнь української армії після війни, а також ясність щодо санкцій і заморожених російських активів.

Москва також вимагає від України відмови від частини територій Донецької області, які російські війська не змогли захопити за майже чотири роки бойових дій. Україна відкидає ці вимоги, побоюючись нової агресії.

Зеленський повідомив, що Україна наполягає на припиненні війни вздовж нинішньої лінії зіткнення. Він також заявив, що Росія пропонує відведення своїх військ із кількох українських областей, але водночас вимагає виходу ЗСУ з контрольованих районів Донеччини.

Президент України наголосив, що відмова від територій суперечитиме законодавству. У межах можливого компромісу він пообіцяв провести президентські вибори після досягнення припинення вогню, яке набуде чинності в день підписання мирної угоди та перебуватиме під міжнародним контролем.

За словами Зеленського, Україні дозволять зберегти армію чисельністю до 800 тисяч військових, а порушення перемир’я з боку Росії активуватиме гарантії безпеки США. Також Київ отримав підтримку Вашингтона щодо строків вступу до ЄС, післявоєнної відбудови та укладення окремого договору з Росією для захисту річкової й морської торгівлі.