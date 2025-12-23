Розробник відеоігор Вінс Зампелла загинув у ДТП на Ferrari в Каліфорнії

Відомий розробник відеоігор і керівник студії Respawn Entertainment Вінс Зампелла загинув у неділю вдень унаслідок аварії на гірській трасі Angeles Crest Highway у Південній Каліфорнії. Йому було 55 років, повідомляє NBC Los Angeles.

За даними поліції, аварія сталася близько 12:45 на мальовничій дорозі на північ від Лос-Анджелеса в горах Сан-Габріель. Автомобіль Ferrari, яким керував Зампелла, з’їхав із проїжджої частини одразу після виїзду з тунелю, врізався в бетонний бар’єр і загорівся. Пасажира викинуло з машини. Зампелла загинув на місці, пасажир помер у лікарні. Особу пасажира наразі не встановлено.

Винс Зампелла, соавтор серии видеоигр Call of Duty, погиб в автокатастрофе недалеко от Лос-Анджелеса
December 23, 2025

Причини аварії поки що не відомі. Свідок передав правоохоронцям відео, на якому видно, як червоний Ferrari 296 GTS врізається в бар’єр після виїзду з тунелю. Йдеться про спортивний автомобіль із гібридним двотурбінним двигуном V6 потужністю понад 800 кінських сил.

Зампелла був однією з ключових фігур у світовій індустрії відеоігор. У 2010 році він став співзасновником студії Respawn Entertainment, яку у 2017 році придбала компанія Electronic Arts. Respawn відома іграми Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, а також Star Wars Jedi: Fallen Order. Раніше Зампелла очолював Infinity Ward – студію, що створила франшизу Call of Duty, а також керував командою EA, яка працювала над серією Battlefield.

У Electronic Arts заявили, що вплив Зампелли на світ відеоігор був глибоким і далекосяжним, а його робота сформувала сучасні інтерактивні розваги та надихнула мільйони гравців і розробників у всьому світі. Компанія висловила співчуття родині, близьким і всім, кого торкнулася його спадщина.

Журналіст ігрової індустрії та критик The Washington Post Джин Парк назвав Зампеллу людиною, яка вміла створювати історії та ігрові досвіди, що торкалися глибоких людських емоцій, від страху до героїзму, і водночас залишалася скромною, усвідомлюючи, але не перебільшуючи власний вплив.