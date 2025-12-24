Люксові авто, апартаменти та курорт у Карпатах: “Схеми” проаналізували збагачення родини очільника СБУ на Полтавщині

Журналісти звернули увагу на майно родини керівника СБУ на Полтавщині Костянтина Семенюка. В активах родини – дорогі автомобілі, апартаменти та частка в комплексі відпочинку у Карпатах. Під час розслідування з’ясувалися збіги під час купівель за цінами, нижчими за ринкові.

Розслідування опублікував проєкт “Схеми”.

Костянтин Семенюк, який очолює СБУ на Полтавщині, родом із Чернівецької області. До 2018 року працював оперуповноваженим СБУ в Чернівцях, а згодом очолив відділ контррозвідувального захисту економіки. Після повномасштабного вторгнення Семенюк очолював Кременчуцьке СБУ, працював на Вінниччині заступником керівника управління, у травні 2024 року став в.о. голови управління СБУ в Полтавській області, а 6 серпня 2025-го був офіційно затверджений на посаді. Дружина Семенюка Марина, як пишуть журналісти, працювала в чернівецькій податковій.

У розслідуванні йдеться, що у травні 2023 року тесть Семенюка Василь Гуштик придбав Mercedes-Benz GLE 350D AMG 2020 року випуску; журналісти знайшли архівне оголошення з ціною майже 75 тисяч доларів. Приблизно через пів року Гуштик купив Audi Q8 2019 року, а середню ринкову вартість такого авто на той час журналісти оцінили приблизно у 60 тисяч доларів (понад 2 млн грн). Утім, у декларації Марини Семенюк, як зазначається, вказано, що автомобіль придбали за 68 тисяч гривень — у 33 рази дешевше ринку.

Автівки родини Костянтина Семенюка / Фото: “Схеми”

Окремо в матеріалі описані апартаменти бізнес-класу майже на 120 квадратних метрів у Чернівцях, де проживає родина. Журналісти стверджують, що в листопаді 2021 року мати Марини Семенюк Галина Гуштик купила квартиру в тому ж житловому комплексі, продажі в якому розслідувало ГУ ДФС у Чернівецькій області у справі про можливе ухилення від сплати податків. Ціна — 1,5 млн грн: на той момент це було вдвічі нижче за ринкову вартість аналогічних квартир у комплексі; також зазначено, що нині квартири такої площі з ремонтом там сягають 10 млн грн.

ЖК в Чернівцях / Фото: “Схеми”

У жовтні 2023 року, крім автомобіля Audi Q8, який Гуштик придбав зі знижкою у вінницького бізнесмена, у його власності з’явилися й земельні ділянки у Буковинських Карпатах, поблизу Національного природного парку “Вижницький”. Площа землі – два гектари, але Гуштик придбав тільки третину. Формальна вартість угод, зазначена в реєстрі Держгеокадастру, склала усього 22 400 гривень.

На цій землі, за даними розслідування, розташований комплекс відпочинку з двома котеджами, басейном, чаном і панорамною сауною; вартість оренди одного котеджу на 10 осіб — 10 тис. грн на добу. Експерти оцінили вартість двох котеджів приблизно у 12 млн грн.

Розслідування також порівнює придбання майна з офіційними доходами: журналісти пишуть, що тесть очільника СБУ з 1998 року по травень 2023 року офіційно заробив трохи понад 900 тис. грн, більшу частину — близько 860 тис. грн — отримав з продажу авто, а його дружина за цей період “взагалі нічого офіційно не заробила в Україні”. У коментарі журналістам Василь Гуштик сказав, що дружина “за кордоном вже 20 років” і працює в Італії, додавши: “Я не знаю, ну прибирає там…”.

Комплекс відпочинку у Карпатах / Фото: “Схеми”

У СБУ надали коментар, що запитувані транспортні засоби тесть посадовця купував через майданчики продажу вживаних авто, а після придбання “оформив право користування ним на свою доньку”, і що сам співробітник СБУ “лише іноді користується авто, що належать членам його родини”. Щодо квартири в Чернівцях у відповіді СБУ зазначено, що її придбала мати дружини посадовця у 2021 році після повернення із заробітків.

“Батьки дружини посадовця СБУ понад 30 років регулярно працювали за кордоном. Його теща понад 25 років виїжджала на заробітки до Італії, а ще раніше – 10 років працювала в Ізраїлі. Відповідно, усе наявне у них майно було придбане за рахунок особистих накопичень та багаторічної трудової діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі”, – йдеться в коментарі.